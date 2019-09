Anche i giovani di Roccafranca in prima linea per il Global Climate Strike. I giovani hanno manifestato pacificamente tra le vie del paese e in piazza.

Global Climate Strike

Questa mattina anche i ragazzi delle scuole di Roccafranca hanno aderito al Global Climate Strike, lo sciopero mondiale per il clima nato dal movimento Friday for Future e dall’azione della studentessa svedese Greta Thunberg. I ragazzi hanno sfilato pacificamente tra le vie del paese e la piazza. “Il nostro pianeta va salvaguardato, perché il suo futuro è anche il futuro di questi ragazzi!”, ha commentato il sindaco Marco Franzelli.

