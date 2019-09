Anche Chiari in prima linea per Puliamo il mondo. Ieri le scuole e oggi associazioni e cittadini si sono adoperati per l’ambiente.

Ieri sono stati protagonisti gli istituti scolastici, oggi cittadini e associazioni (in particolare Legambiente, Cai, Acr e Scout). L’obiettivo? Partecipare alla pulizia della città come da programma del Comune e di Chiari Servizi. L’evento ha preso il via in piazza Zanardelli ma poi i gruppi si sono divisi per la pulizia di diverse zone del territorio. L’iniziativa, proprio in questo week end, si è svolta anche nei Comuni limitrofi e in tantissime altre parti d’Italia.

