Anche a Trenzano si festeggia la festa dei papà con la scuola dell’infanzia.

Anche a Trenzano si festeggia la festa dei papà

“Grazie papà!” risuona così lo slogan per gli spazi dell’oratorio Don Bosco, nella serata di ieri, dove si è festeggiata la ricorrenza di San Giuseppe. Anche a Trenzano, i piccoli alunni della scuola dell’infanzia di piazza IV Novembre hanno detto il loro infinito grazie ai papà presenti in oratorio.

La Festa

Festa del Papà ha riempito così gli spazi della sala della comunità e del teatro parrocchiale. I bambini hanno dedicato una canzoncina per tutti i genitori presenti

Papà e figli a tavola

La festa è continuata poi con una grande pizzata per tutti in compagnia. Al termine la consegna dei lavoretti. Il tema del regalo quest’anno è stata la “macchina fotografica”.

Un grazie anche dallo staff

Anche da chi si è speso per la riuscita dell’evento arriva un sentito grazie. Come sempre in prima linea le maestre Betty, Erika, Katia e Stefania, il presidente della scuola materna don Flavio Raineri, le tante mamme rappresentanti e i fornai del paese per la collaborazione.