Anche a Comezzano un corteo per dire no alla violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre, in molti a Comezzano-Cizzago, hanno partecipato alla fiaccolata in rosso organizzata dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’evento si è svolto partendo da due differenti punti a Comezzano e a Cizzago.

Le due processioni

Dalla sala Polifunzionale e dalla biblioteca (ex municipio) si sono snodati due cortei che si sono poi riuniti a pochi passi dall’entrata di piazza Europa, la piazza dove è sito il municipio che per l’occasione si è colorato di rosso.

Tre i posti occupati inaugurati

Uno in biblioteca, uno in sala comunale e uno nell’auditorium di via Restelli. Tre sono stati i posti occupati inaugurati dalle quote rosa dell’Amministrazione.

La fine del flash mob

Toccante il finale della serata, dove i tanti partecipanti, al centro di piazza Europa hanno creato una rete rossa, con i gomitoli, per rappresentare una connessione contro l’indifferenza. Alta la partecipazione, i gomitoli infatti non sono bastati vista la grande affluenza di semplici cittadini che hanno testimoniato silenziosamente il loro no!