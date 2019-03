Ambulanza in arrivo al cimitero di Travagliato per una caduta al suolo. Un 85enne si è ferito in via San Francesco d’Assisi ed è scattato l’allarme.

Aggiornamento: ferito lievemente un 85enne

Per fortuna si tratta di lesioni lievi. A essere caduto al cimitero è stato un 85enne che, in codice verde, sta andando al noscomio con l’ambulanza dei volontari travagliatesi.

Ambulanza in arrivo al cimitero per una caduta

Un uomo è caduto al suolo in via San Francesco d’Assisi a Travagliato, proprio nei pressi del cimitero, ed è scattata la chiamata ai soccorsi in codice rosso. Sul posto si stanno dirigendo due ambulanze da Brescia e da Travagliato. In servizio, infatti, ci sono i volontari della Croce Azzurra. Al momento non si conoscono le generalità del ferito e la dinamica dell’accaduto.

Questa mattina anche a Castrezzato era scattato un codice rosso per un 68enne che si era accasciato al suolo dopo un malore.

Seguono aggiornamenti.

