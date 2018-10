Ambulanti a Torino per far sentire la loro voce

Ambulanti a Torino per far sentire la loro voce. Si sono ritrovati in cinquecento domenica a Torino i commercianti ambulanti del «Goia», il Gruppo organizzato indipendenti ambulanti che dallo scorso anno sta portando avanti una battaglia per protestare contro la direttiva Bolkenstein. Il Governo ha affermato di voler abolire questa proposta di legge europea ma di fatto ad oggi nulla è ancora cambiato e i tempi sono agli sgoccioli.

Le loro richieste

«Oltre l’uscita della Bolkenstein stiamo chiedendo di non essere più rappresentati dai vecchi sindacati “CIP e CIÒP” perché oltre i danni morali che ci hanno dato, ora si stanno perfino fregiando che il governo vuole tirarci fuori dalla Bolkenstein quando non hanno mai spronato il popolo ambulante a manifestare in piazza» ha detto Andrea Coccoli presidente Goia Lombardia.