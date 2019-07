Alpini di Rudiano a Milano per festeggiare i 100 anni. Hanno raggiunto le altre Penne nere della zona per celebrare l’importante traguardo.

Alpini a Milano

Il gruppo alpini di Rudiano oggi si è mobilitato. Dal paese è partito per raggiungere il capoluogo lombardo per i 100 anni dalla fondazione dell’associazione Alpini nazionale. Le Penne nere sono andate a Milano insieme ad altri gruppi del Bresciano per ricordare quel lontano 8 luglio 1919 e per onorare i Caduti.

TORNA ALLA HOME