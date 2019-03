All’oratorio di San Paolo è andata in scena la 22esima edizione della festa della donna.

San Paolo festeggia le donne

L’associazione Antea di San Paolo ha pensato, per la 22esima edizione della festa della donna, a una giornata in allegria in oratorio con musica dal vivo grazie ai Cantur di Verolavecchia che hanno intrattenuto il pubblico femminile con canti popolari e della tradizione della musica italiana, con alcune canzoni anche in dialetto. Scopo della giornata: valorizzare i volontari, tra cui ci sono parecchie donne, offrendo un pomeriggio spensierato in compagnia.

