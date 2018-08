Allagata la sp19: chiusa tra Ospitaletto e Travagliato. La pioggia che in queste ore sta cadendo senza sosta ha riempito di acqua un tratto della provinciale.

Chiuso al traffico veicolare il tratto di sp19 compreso fra lo svincolo per Ospitaletto e la rotonda d’ingresso della Brebemi prima di Travagliato in entrambi i sensi di marcia. La strada si è allagata a causa delle forti piogge. Al lavoro Vigili del fuoco e carabineri.

Viabilità modificata

Per chi si trova in auto e sta viaggiando verso Iseo-Passirano da Montichiari o vice versa la viabilità è modificata. Il tratto tra Ospitaletto e la rotonda delle Brebemi zona Travagliato della strada provinciale 19 è chiuso. Quindi chi proviene da Passirano verso Travagliato è obbligato a uscire a Ospitaletto. Chi arriva dalla Brebemi può andare verso Travagliato o verso la corda molle ma non dalla parte opposta. Chi infine proviene da Travagliato può entrare in Brebemi in entrambi i sensi di marcia (direzione Milano o Brescia), ma non andare verso Ospitaletto/Passirano o Iseo.

Prestare attenzione

Chi è in viaggio o si trova in auto e deve percorrere strade extra urbane, super strade, tangenziali o strade provinciali faccia molta attenzione ai sottopassaggi. Da lontano il livello dell’acqua potrebbe sembrare basso, ma alcuni sono inagibili e il rischio è di restare sommersi come successo a Flero qualche mese fa.

Allagati anche i sottopassaggi tra Urago d’Oglio e Castelcovati.