Alla fondazione Paolo VI si è parlato di riforma del terzo settore.

Convegno alla Rsa

La rsa fondazione Paolo VI di Bagnolo Mella è stata teatro del convegno sulla riforma del terzo settore e vademecum curato da Uneba Lombardia. A intervenire, per quest’ultima, sono stati il presidente Luca Degani e il vice presidente Marco Petrillo, mentre a fare gli onori di casa, e una breve introduzione, è stato il presidente della rsa bagnolese Angelo Chiari. “Ho voluto fortemente questo convegno per fare un pò di luce sull’ennesimo gravoso impegno che il legislatore ci ha messo davanti – ha detto il presidente Chiari – Siamo chiamati a decidere per l’ennesima volta quale strada prendere. Questi continui posizionamenti comportano grossi disagi e costi. Per riuscire a dare agli ospiti dell nostre rsa un buon servizio dobbiamo fare salti mortali”.

