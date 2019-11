Alessio Boni e “Il mestiere dell’attore”: teatro straripante di energia a Ospitaletto. L’artista ha raccontato le sfide e la passione che caratterizzano un lavoro “fuori dal comune”.

Alessio Boni e “Il mestiere dell’attore”: teatro straripante di energia a Ospitaletto

L’attore ha ripercorso la sua attività artistica fra aneddoti, sketch, monologhi e video originali. Ad accoglierlo, ieri sera, oltre 300 persone che l’hanno abbracciato con un sincero, lungo applauso, come se tornasse a casa dopo un lungo viaggio.

Ed effettivamente Alessio Boni, nato a Sarnico (Bg), si è sentito subito a suo agio davanti alla platea del Teatro Agorà di Ospitaletto, ieri sera. Tanto da esordire con un divertente:”Ciao gnari!”.

Talento e preparazione

Quanto conta la fortuna nel mestiere dell’attore?

“Trovare il momento giusto è fondamentale, ma se non metti in gioco te stesso e tutte le tue energie non vai avanti – ha rivelato l’artista – Non basta il talento, occorre tantissima preparazione. E passione. Pensare ai lustrini e ai premi non serve a molto, se non si è mossi da una vera conoscenza di ciò che si fa”.

Ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera, Boni ha attraversato e spiegato la diversità dei periodi attraversati dagli esordi a oggi.

“Il rapporto con il pubblico è cambiato radicalmente – ha proseguito – Ora è molto più facile farsi abbagliare dalle luci della ribalta, ma quanto costa alla salute questa evoluzione? E non solo in termini professionali: l’animo umano risente fortemente di tutti i canali messi a disposizione per emergere. Ma cosa succede se, a un certo punto, la discesa arriva repentina quanto l’ascesa al successo?”.

Cinema e scuola

L’incontro è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Ospitaletto, dalla biblioteca Paolo VI e dall’assessorato alla Cultura guidato da Chiara Maria Raza. L’iniziativa faceva parte della rassegna in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina di Castegnato e con il Tavolo Provinciale Cinema e Scuola nell’ambito del corso di formazione per docenti “Cinema e Scuola” a cura del Prof. Giovanni Scolari, referente del progetto.

TORNA ALL’HOMEPAGE