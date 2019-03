Alessandro Marzani è il nuovo presidente della quadra Zeveto. Il clarense ha raccolto il testimone lasciato da Guerrino Facchetti, scomparso qualche settimana fa.

Alessandro Marzani è il nuovo presidente della quadra Zeveto

Guerrino Facchetti non c’è più. Qualche settimana fa, la luce della quadra di Zeveto si è spenta. Ma proprio ber il bene dei “gialli”, lunedì si è tenuta l’assemblea straordinaria per eleggere il nuovo Direttivo che resterà al comando fino al 31 dicembre 2019. Nel corso della serata, molto partecipata, non è mancato un minuto di silenzio per ricordare l’amatissimo ex presidente, poi il testimone è passato nelle mani di Alessandro Marzani, classe ‘83, cresciuto a pane e… Zeveto. Marzani non solo è cresciuto con i gialli, ma ha anche corso il Palio (e vinto) per tre volte. Era inoltre già nel Direttivo come revisore dei conti.

Il Direttivo

Alla guida della Quadra, fino al 31 dicembre del 2019, c’è Alessandro Marzani. Il vicepresidente resta invece Abele Bono e il segretario è Luigi Festa (anche presidente degli Sbandieratori e musici di Zeveto). Cassiere è Stefano Festa. Il ruolo di referente dell’attività culturale è affidato a Luca Bonassi, di quelle ricreative è Donato Leonardi, quelle sportive sono ancora affidate a Luca Zani, culinarie a Stefano Valtulini e logistiche a Davide Facchi. Revisori dei conti sono Celesto Baroni e Angelo Botta.