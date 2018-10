Al via la stagione termica condotta da Chiari Servizi. Questa mattina è stato annunciato che la municipalizzata si occuperà nuovamente della gestione del calore degli edifici comunali.

Caldaie accese. Dal 15 ottobre il pulsantino è stato rimesso su “on”. Per il secondo anno consecutivo la Chiari Servizi è stata incaricata dal Comune di svolfere il servizio di conduzione termica sui 13 edifici della città. L’accensione e lo spegnimento saranno dunque affidate alla municipalizzata che agirà nell’ottica di “consumare meglio”, ma particolare attenzione verrà anche rivlta al controllo mensile di tutte le centrali in gestione. In quest’ottica, è già stata sostituita la caldaia della scuola dell’infanzia e del nido comunale. Hanno partecipato all’incontro il vicesindaco Maurizio Libretti e il presidente della Chiari Servizi Marco Salogni.

