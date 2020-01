Al via la raccolta giochi per regalare un sorriso ai bimbi in ospedale. E’ l’iniziativa di Un sorriso per Matteo in ricordo del piccolo Matteo Ventura.

Anche quest’anno Un sorriso per Matteo raccogie giochi, articoli di cancelleria, gedget e vestitini da regalare ai bambini ricoverati in ospedale in modo da donare ai piccoli guerrieri e alle loro famiglie un sorriso in ricordo del piccolo Matteo Ventura, scomparso a soli 7 anni a causa di un tumore.

L’anno scorso l’iniziativa aveva avuto un grandissimo successo ed erano stati consegnati un sacco di giochi, gadget e pensierini per donare qualche attimo di felicità a bambini, ragazzi e ragazze ricoverati.

“Anche se con un po’ di ritardo rispetto agli anni scorsi , abbiamo deciso di ripetere nuovamente il progetto a cui noi teniamo davvero tanto “ UN SORRISO PER MATTEO” – hanno spiegato da Cologne – L’intento anche stavolta è quello di riuscire a portare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale in memoria del nostro campione e vista l’enorme partecipazione degli anni precedenti ci è stato chiesto dai referenti dell’ospedale di non focalizzare il progetto solamente al reparto di Oncologia pediatrica , TMO (Trapianto Midollo Osseo) , e casa Ronald di Brescia ma di estenderlo anche ad altri reparti di pediatria presenti all’interno dell’Ospedale Civile di Brescia. L’idea , è sempre quella di portare i giocattoli ai bambini ricoverati nei vari reparti e per riuscire nel nostro intento vi chiediamo di aiutarci diffondendo il progetto il più possibile!”.

Cosa si può donare

La maggior parte delle persone chiede cosa sia possibile donare: non esiste una tipologia di regali più o meno adatta, dato che i bambini e i ragazzi ricoverati hanno un’età compresa tra gli 0 e i 16 anni, per questo motivo ogni tipo di dono può andare bene .

La cosa più importante, fanno sapere da Cologne, è che qualsiasi articolo sia nuovo e confezionato perché la maggior parte di questi bambini, in seguito alle terapie, ha le difese immunitarie molto basse ed è facilmente soggetta a contrarre infezioni. Ecco alcune idee per donare un sorriso ai bimbi ricoverati al Civile:

– Giochi, sia da maschio che da femmina e per qualsiasi fascia di età;

– Piccoli gadget, tipo giochini da edicola o figurine di qualsiasi tipo;

– Vestiti, pigiamini, cappellini di qualsiasi taglia;

– Caramelle ma solo se confezionate singolarmente;

– Articoli di cancelleria (pastelli, pennarelli, album da disegno…);

– Libri

– Carte da gioco (Scala 40, Uno, Briscola…)

– CD o DVD (cartoni animati o film)

– Peluche ( che NON verranno consegnati nei reparti di oncologia TMO e casa Ronald ) ma negli altri reparti pediatrici

I punti di raccolta e la consegna al Civile e a Casa Ronald

“Se ci fosse qualcuno come negli anni passati che volesse accompagnarci il giorno della consegna, può segnalarcelo e vedremo nel limite del possibile (massimo 10/12 persone) di organizzarci e di farvi partecipare insieme a noi”, hanno spiegato i famigliari di Matteo.

I punti di raccolta dei giocattoli sono:

– Il negozio “C’era una volta”, via Roma 73, Cologne

– l’indirizzo di casa privato in via Chiesa 10, Cologne

“Rimaniamo comunque disposte ad accordarci su altri punti di ritrovo in caso fosse scomodo o difficile raggiungerci – hanno concluso – Abbiamo visto che basta davvero poco per permettere ai genitori dei bimbi ricoverati, di vivere un momento di serenità e regalare loro una giornata felice in lunghi periodi di sofferenza e speriamo con il vostro aiuto di riuscire anche quest’anno nel nostro intento. Per ora cogliamo l’occasione per ringraziare tutti per la solidarietà che ci dimostrate a ogni evento promosso. Grazie di cuore”.

La data della consegna verrà comunicata dall’ospedale e dovrebbe trattarsi della prima settimana di febbraio. La raccolta quindi proseguirà fino alla metà di gennaio, per poi preparare tutti i doni per i piccoli guerrieri ricoverati in ospedale.

Per informazioni si possono contattare i referenti di Un sorriso per Matteo:

Sara Barcella 3388861502

Maria Paola Tregambi 3386063914

Benedetta Barcella 3389880338

