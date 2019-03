Una festa per grandi e piccini che da anni è considerata un punto di riferimento nella bassa per chi vuole trascorrere una giornata di festa

Una festa per tutti

I sindaci di Gottolengo, Seniga, Isorella, Fiesse, Pavone del Mella, Pralboino e Leno hanno presenziato al taglio del nastro che ha ufficialmente inaugurato, questo pomeriggio, la tradizionale festa di fine inverno. “Grazie di essere qui con noi per partecipare alla nostra festa. Quest’anno, oltre agli stand tradizionali, abbiamo voluto inaugurare “Serra creativa”, uno luogo che vuole dare spazio a nuove idee per il territorio” ha spiegato il primo cittadino Ferdinando Lorenzetti.

Un programma ricco di eventi

Oltre ai tradizionali stand che danno spazio ai prodotti artigianali locali e non, è stata prevista un’area gioco per i bambini, una zona dedicata allo street food di qualità. Domenica ci sarà , alle ore 9, la “Classica di San Giuseppe” gara podistica competitiva e non, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, “Asinando”, passeggiata con gli asini per i più piccini, alle 17, nel padiglione Serra Creativa, presentazione startup e assegnazione premio “Serra Creativa”, infine dalle 20, concerto rock-blues con The Blues Pill.

TORNA ALLA HOME PAGE