Al via il memorial Daniele Carminati a Urago. In paese nessuno dimentica il giovane scomparso nel 2014 e sono tutti pronti a scendere in campo.

Al via il memorial Daniele Carminati a Urago

Un incidente in moto e poi il vuoto. Daniele Carminati se ne è andato nel 2014, ma nessuno a Urago lo ha dimenticato. Anzi, il suo ricordo vive più forte che mai. Ha preso il via ieri sera la terza edizione del memorial in suo nome. L’evento, organizzato all’oratorio, è stato aperto proprio dalla famiglia del giovane: la mamma, il papà e il fratello Riccardo. Per tre giorni non mancheranno musica, buon cibo, divertimento e tornei in nome di un giovane che se ne è andato troppo presto.