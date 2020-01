Il momento rimandato per 40 anni è arrivato: al via i lavori per realizzare le fognature a Offlaga, Cignano e Faverzano.

Al via i lavori per realizzare le fognature a Offlaga

Il momento a Offlaga rimandato per quarant’anni è ora arrivato.

Un passo più volte slittato, ma per certi versi anche atteso.

La realizzazione delle fognature nei tre centri del territorio comunale: Offlaga, Cignano e Faverzano.

Da anni ormai il Comune di Offlaga risulta in procedura di infrazione per via dei 43 terminali non depurati fino ad oggi operativi nei tre paesi, a causa della mancanza sia di un depuratore, sia di un sistema di un efficiente collettamento fognario.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da domani, venerdì 10 gennaio.

