Ieri pomeriggio i bambini dell’asilo nido Babylandia di Borgo San Giacomo hanno festeggiato i nonni.

La festa

Una festa speciale quella organizzata dalle “Tate” del nido Babylandia, che per l’occasione ha fatto dei nonni improvvisati pasticceri affiancati dai piccoli aiutanti, che come dei veri cuochi non hanno esitato ad assaggiare l’impasto.

Un momento di condivisione e un’occasione per dare risalto all’importanza che la figura del nonno ha nella crescita di ogni bambino. Terminati gli impasti, magicamente dei dolci biscotti sono stati donati ai nonni.