Buone notizie per il reparto di Riabilitazione dell’Ospedale di Leno: l’Asst del Garda lo gestirà assieme alla Cooperativa Il Gabbiano di Pontevico che si è aggiudicata il bando.

Aggiudicata la gestione

A fine dicembre scade la gestione con lo storico operatore che lavorava con l’Asst del Garda da un decennio. La variazione destava numerose preoccupazione, anche per i posti di lavoro, ma a due settimane dal 2019 è stata aggiudicata la gestione.

La procedura relativa al servizio di assistenza medica ed infermieristica per la Riabilitazione di Leno ha riscosso grande successo vista la raccolta di 12 manifestazioni di interesse e 6 offerte economiche da parte di qualificati operatori. La procedura si è conclusa ieri, 11 dicembre, con l’adozione della delibera per l’affidamento dell’incarico a “Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus” di Pontevico.

Salvi i posti di lavoro

Secondo le condizioni nel bando i dipendenti dovrebbero rimanere operanti nel reparto ma rimangono dei timori circa le condizioni contrattuali.

“Voglio sottolineare – ha dichiarato il direttore generale dell’Asst Garda, Peter Assembergs – che nel capitolato abbiamo inserito l’obbligo, per l’aggiudicatario, di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante. Per dirigere la Riabilitazione di Leno per i prossimi 12 mesi ho incaricato il dottor Francesco Pezzali, direttore della Riabilitazione di Lonato. Lo stabilimento ospedaliero di Leno, nel suo complesso, rimane sotto la responsabilità della dottoressa Emanuela Marinello, direttore medico del presidio Manerbio-Leno. Già nelle prossime ore inizieranno gli incontri tecnici per garantire la piena operatività dei servizi a partire dal 1 gennaio.”

La cronistoria della vicenda:

