Agevolazioni speciali

Energia “pulita” al posto dell’amianto. Nell’ultima bozza di decreto interministeriale sono state inserite agevolazioni fiscali per chi decidere di sostituire amianto o eternit con gli impianti fotovoltaici. La bozza punta a incentivare eolico, fotovoltaico e rinnovabili fino al 2020.

Il testo avrebbe già ricevuto l’approvazione informale del ministero dell’ambiente; mancherebbe solo la firma per rendere il via libera ufficiale.

Chi può accedere agli incentivi

Sarà possibile accedere agli incentivi tramite sette bandi relativi alle procedure di asta e registro emanati dal gestore servizie energetici, a partire dal 30 novembre 2018. Sono ammessi al regime di incentivazione solo gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, ossia quelli che non possono accedere alle detrazioni fiscali nell’ambito degli interventi di riqualificazione edilizia.

Gli impianti fotovoltaici devono avere delle caratteristiche