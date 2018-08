Affetto da sindrome di down, il colognese Zaverio compie 70 anni. Un evento più unico che raro. Il segreto? L’amore.

Affetto da sindrome di down, compie 70 anni

Buon compleanno Zaverio Lenza! Il colognese ha già festeggiato con tutta la famiglia riunita il suo settantesimo compleanno anche se con qualche giorno di anticipo. Data esatta sarebbe infatti quella del 14 agosto, ma per far sì che tutta la famiglia fosse presente, la festa è stata anticipata. Non è mancata la musica, grande passione del colognese affetto da sindrome di down che ha raggiunto questo straordinario traguardo.

