Tre mesi di chiusura previsti per l’aeroporto di Linate durante il periodo estivo.

Aeroporto Linate: chiuso per tre mesi

Pessime notizie per i viaggiatori: dal 27 luglio al 27 ottobre lo scalo aereo di Milano Linate rimarrà chiuso. A causare lo stop dell’hub sito in prossimità del Parco Forlanini è l’operazione di rifacimento della pista. L’intervento, che prevede la riqualificazione di 2442 metri di superficie, fa parte del piano complessivo di restyling di quello che è considerato il vero aeroporto cittadino di Milano, per quanto di ridotte dimensioni.

Numerosi i disagi

La chiusura di Linate provocherà ovviamente disagi sia per i passeggeri che per i lavoratori: questi ultimi, infatti, dovranno spostarsi nell’aeroporto di Malpensa, dove verranno smistati circa 30mila voli per un totale di due milioni di viaggiatori (stime ancora provvisorie).