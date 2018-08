Addio a Vittorio Buffoli, il grande compositore clarense. Si è spento a 93 anni, in silenzio e circondato dall’affetto dei suoi cari.

Un grande uomo. Un meraviglioso compositore. Si è spento oggi, a 93 anni, il clarense Vittorio Buffoli. Ma la sua musica non smetterà mai di suonare e per sempre resterà nelle canzoni degli artisti di fama internazionale, tra i quali c’è anche la grande Mina che venne proprio a Chiari per lavorare con lui. La sua è una perdita enorme per tutta la città e per l’intero panorama musicale.

Nato nell’ottobre del ’24, Buffoli ha vissuto una vita intensa, ma lontana dai rilettori. Mai una volta si è vantato della sua grandezza e non ha mai cercato la fama. Ha preferito rimanere nell’ombra, comporre per amore. Il clarense è stato anche un marito amorevole per la sua Luciana e un ottimo padre per i figli Maria e Lorenzo (stimato medico in città).