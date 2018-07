Addio a monsignor Luigi Corrini

Si è spento ieri pomeriggio monsignor Luigi Corrini all’età di 90 anni. Nato a Seniga si trasferì con la famiglia a Leno dove mosse i suoi primi passi nella chiesa. Diventò vicario a Bassano Bresciano nel 1953, anno della sua ordinazione. Fu poi parroco per 28 anni a Verolanuova dal 1975. Il suo operato fu caratterizzato da spirito di iniziativa, vicinanza alle famiglie e ai giovani. Qui fondo il bollettino parrocchiale “L’Angelo di Verolanuova”. Nella Bassa passò delle giornate con Karol Wojtyla, a Roma per gli studi teologici.

L’ultimo saluto

La salma si trova alla R.S.A. Mons. Pinzoni a Mompiano e verrà trasferita nel primo pomeriggio di oggi presso la chiesa di San Rocco in Verolanuova. La veglia funebre con la Santa Messa sarà presieduta da monsignor Vigilio Mario Olmi e Monsignor Gaetano Fontana è fissata per stasera martedì 17 luglio alle ore 20.30. I funerali presieduti dal vescovo Pierantonio Tremolada sono previsti per domani alle 16 nella Basilica di Verolanuova. Mons. Luigi verrà poi sepolto nel cimitero di Verolanuova.