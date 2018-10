Acqua marrone: nuovi interventi sui flussi a Travagliato. Come aveva spiegato il sindaco, l’acqua non è inquinata, ma contiene residui ferrosi che la colorano e sembra sporca.

Acqua marrone: nuovi interventi sui flussi a Travagliato

Dai rubinetti di alcuni travagliatesi continua a scendere acqua marrone. Come aveva già ricordato il sindaco Renato Pasinetti in Consiglio comunale, erò, non si tratta di acqua sporca o inquinata. Nelle condotte ci sono rimasugli di ferro ed questo a dare la tipiza colorazione marroncina all’acqua. Come precisato da una nota di Acque bresciane, però,gli interventi di flussaggio continueranno.

La nota della società

“In seguito a delle criticità riscontrate durante l’attività di bonifica in una parte circoscritta della rete idrica (come da planimetria) del Comune di Travagliato, dal 20 settembre è stata avviata un’attività di flussaggio allo scopo di rimuovere gradualmente eventuale materiale ferroso depositato nelle condotte – si legge nell’avviso di Acque bresciane – Tale attività sarà ripetuta con frequenza nel corso dei prossimi mesi”.

Così anche l’assessore all’Ambiente, Fabio Platto, che rassicura i cittadini: “Si continuerà su questa strada finché non si avranno risultati ottimali”.

