Acqua e sostenibilità, è questo il tema del terzo appuntamento del Festival della carta, organizzato da Fondazione Cogeme e i comuni dell’ovest bresciano. Una serata che si prospetta interessante, grazie alla presenza del geologo e saggista Mario Tozzi.

Un pianeta da difendere

In un periodo storico come questo, dove lentamente il pianeta sta morendo a causa dell’inquinamento, una via di fuga esiste. La divulgazione scientifica, culturale e la bioetica sono la chiave di volta per evitare il crollo ambientale.

Un relatore esperto

Mario Tozzi è primo Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. È autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali come National Geographic, di oltre 50 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali, di guide geologiche e di dispense per i corsi universitari. Dal 2006 al 2011 è stato Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è membro del Consiglio Scientifico del WWF, oltre che ad essere stato conduttore di diversi programmi televisivi, come “La gaia scienza” su LA7.

Info per partecipare alla serata

L’evento è fissato per giovedì 17 gennaio, alle 20:30, al teatro Rizzini, in via Duomo, 2, a Cazzago San Martino.

