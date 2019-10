Accordo quadro di sviluppo del Sebino: come procedono i lavori cofinanziati da Regione Lombardia e dai Comuni rivieraschi nell’ambito del “dopo Christo”?

L’assessore agli Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata di Regione Lombardia Massimo Sertori ha presieduto oggi, lunedì, il comitato di coordinamento dell’Aqst, l’Accordo quadro di sviluppo territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell’area del Sebino, alla presenza dei sottoscrittori.

Sono state innanzitutto alcolte le richieste relative ad alcune modifiche, mentre poi si è fatto il punto sui lavori conclusi e in via di ultimazione. “Abbiamo verificato lo stato di avanzamento delle proposte progettuali

inserite nell’accordo, validando il cronoprogramma e il piano finanziario generale – ha spiegato l’assessore Sertori – Per quanto riguarda la valutazione dello stato di avanzamento complessivo dei progetti e del cronoprogramma, durante il Comitato sono stati segnalati gli interventi più rilevanti portati a termine secondo le previsioni e abbiamo accolto le richieste avanzate dai Comuni in merito ad alcune modifiche progettuali”.

L’Aqst del Sebino (sottoscritto nel 2018, il Protocollo di intesa era stato avviato ancora nel 2017) prevede, attraverso una collaborazione sinergica delle Amministrazioni interessate, di raggiungere l’obiettivo strategico di incentivare l’attrattività dell’area e promuoverne il patrimonio mediante la realizzazione di 47 interventi strategici, per un valore complessivo di quasi 23 milioni di euro, di cui 10 messi a disposizione da Regione Lombardia.

I progetti ultimati

In provincia di Bergamo sono arrivati a conclusione la riqualificazione Lido Fontanì a Sarnico, ossia la creazione di un’area e strutture per sport acquatici; la realizzazione del Museo all’aperto e di una nuova banchina stradale e camminata turistica sulla sp77 a Solto Collina.

In provincia di Brescia sono invece terminati i lavori per il parcheggio in località Conche nel Comune di Sale Marasino.

I progetti in fase conclusiva

In provincia di Bergamo è in fase conclusiva, nel Comune di Castro, il progetto che prevede la realizzazione del nuovo marciapiede a lato della strada comunale via Rocca.

In provincia di Brescia, invece, stanno per terminare i lavori della riqualificazione del percorso ciclopedonale di Iseo e parte dei progetti di restauro e risanamento conservativo nell’ambito di “Iseo Medievale e Castello Oldofredi”; la realizzazione del nuovo ingresso della biblioteca comunale a Sale Marasino, il cui collaudo è previsto entro fine anno; il “Mirad’Or spazio per l’arte contemporanea e Belvedere” a Pisogne.

Continuano infine i lavori nel Comune di Monte Isola, inerenti il progetto che prevede la realizzazione del collegamento dell’acquedotto tra l’isola e Sulzano con fine lavori previsto per settembre 2020.

Prosegue anche la promozione turistica

“Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione sinergica e per l’impegno profuso nel perseguimento degli obiettivi – ha concluso l’assessore Sertori – Regione Lombardia continuerà a lavorare a fianco delle Province di Bergamo e di Brescia e dei Comuni interessati, al fine di continuare con la promozione turistica dell’area del Sebino”.

