Accordo fra Aler e Comune per le case comunali di Travagliato. Il regolamento attivo da un anno negli alloggi del Comune ora è in vigore anche negli appartamenti di Aler. Si punta a sconfiggere il degrado.

Aler e il Comune di Travagliato hanno siglato questa mattina in Municipio un accordo per la gestione delle case popolari. In pratica il regolamento già attivo da un anno nei 90 alloggi di proprietà del Comune verrà esteso e applicato anche ai 54 appartamenti di proprietà di Aler.

Sarà compito della Polizia Locale monitorare la situazione e, in caso di infrazioni o di degrado, scatteranno le sanzioni pecuniarie.

L’Amministrazione di Travagliato si sta impegnando anche nel recupero delle morosità accumulate prima del 2016, quando l’assessore ai Servizi sociali Christian Bertozzi e il Comune si sono presi in carico la gestione diretta degli alloggi comunali.

Firmato l’accordo

Presenti alla conferenza stampa di questa mattina, lunedì, il presidente Aler Ettore Isacchini, il sindaco Renato Pasinetti, l’assessore Bertozzi, due agenti della Polizia Locale e il consigliere regionale vice presidente della commissione sanità e servizi sociali Simona Tironi.

In ballo anche alcune modifiche al regolamento regionale per l’assegnazione degli alloggi. Cambieranno le graduatorie e i requisiti per poter accedere al bando.

