Il ricorso al Tar sulla decadenza del contributo regionale per la Polizia Locale era stato respinto, mentre invece il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza del Comune di Rovato. La vicenda, quindi, dovrà essere discussa davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Accolto il ricorso del Comune di Rovato

L’ordinanza del Consiglio di Stato è stata pubblicata il 25 ottobre. “Ritenuto che, prescindendo dalle questioni di merito che vanno approfondite nella sede propria, sussiste con evidenza il danno evocato dall’appellante – si legge nel dispositivo – Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l’appello”. L’istanza avanzata dal Comune di Rovato, dunque, sarà discussa durante un’udienza che dovrà essere convocata dal Tar.

La vicenda

Nel 2017 il Comune di Rovato, ente capofila dell’associazione con Cazzago per la Polizia Locale, aveva ricevuto da Regione Lombardia un contributo di 129mila euro per la sicurezza. A giugno , però, l’ente ha inviato una comunicazione in Municipio, annunciando la decadenza del dal cofinanziamento regionale. All’origine della revoca un errore nella compilazione della domanda. Per tutelarsi, la Giunta guidata dal sindaco Tiziano Belotti si era rivolta a Tar, che però aveva respinto il ricorso. Ora, invece, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza del Comune.

Un caso analogo

Un caso analogo è successo a Palazzolo sull’Oglio. Qui, però, nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha invece respinto il ricorso.

