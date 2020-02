Stasera alle 20.30 a San Paolo si parlerà della crisi climatica e ambientale.

Clima e ambiente

Stasera, alle 20.30, a San Paolo si parlerà di crisi climatica e ambientale con il presidente della società meteorologica italiana e giornalista scientifico Luca Mercalli. L’incontro, previsto all’auditorium delle scuole medie (via Giovanni XXIII, 16) è l’ultimo appuntamento per quanto riguarda le iniziative congiunte per il mese della pace. Durante la serata interveranno il sindaco di San Paolo Giancarla Zernini, il parroco di San Paolo don Alessandro Cremonesi e il vice presidente della fondazione Cogeme onlus Elvio Bertoletti.

TORNA ALLA HOME PAGE