A San Paolo boom di adesioni per la Protezione Civile.

Protezione Civile a San Paolo

Dalle parole ai fatti capitolo secondo.

A San Paolo l’ipotesi di diventare volontari di Protezione Civile l’hanno presa proprio a cuore e sul serio.

Sì perché un conto è presentarsi in tanti all’incontro informativo (e già di per sè era stato un particolare che aveva fatto capire le intenzioni dei sanpaolesi), che c’era stato due settimane fa in aula consiliare, e un conto è mettere nero su bianco la propria adesione per diventare un volontario.

I cittadini di San Paolo però sono andati fino in fondo: ben 28 persone hanno consegnato il modulo firmato in Comune per iniziare il percorso da volontario.

L’articolo completo in edicola da oggi, venerdì 27 settembre.

