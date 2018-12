A Rudiano è arrivata la Magia del Natale. L’evento è stato organizzato per tutto il giorno di oggi dall’associazione Vivi Rudiano.

Elfi e Babbo Natale pronti a Rudiano per festeggiare la Magia del Natale. Per le strade bancarelle con dolciumi, prodotti artigianali e tante sorprese per i bambini. Attesissimo lo spettacolo circense sotto il tendone. Questa giornata, frutto di mesi di lavoro da parte dei dell’associazione Vivi Rudiano che coinvolge tutti i commercianti, è stata fatta per rianimare le vie del paese e ovviamente per i bambini. Partecipano anche le associazioni che da sempre portano il loro supporto al paese in occasione di aventi di questo tipo.

