E’ stato un lungo corteo, che tra le strade di Roccafranca, ha accompagnato il Vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada che in visita al paese, ha portato con se il ricordo di Papa Paolo VI. La reliquia, per così dire, che è stata trasportata per l’occasione, è stato l’abito liturgico sacerdotale delle Sante messe, celebrate nella Cappella papale in Vaticano dal Santo Papa bresciano.

Sono parole che insegnano, quelle del Santo

Il Vescovo Tremolada durante la funzione celebrata nella chiesa centrale di Roccafranca, ha sottolineato come Montini nonostante gli impegni e le responsabilità trovasse la pace dentro di sé. “Dobbiamo trovare dentro di noi la voglia di sorridere – ha spiegato il Vescovo – tenerci stretta quella serenità reale, non fittizia. Sorridere con il cuore, non solo con la bocca”. Tra i presenti tutta l’amministrazione comunale e il sindaco Emiliano Valtulini, Don Sergio Fappani, consigliere di minoranza Marco Franzelli.

