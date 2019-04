Domenica pomeriggio sono state inaugurate a Roccafranca, le nuove autorimesse per le ambulanze del Gruppo dei volontari del soccorso LudrianoRoccafranca, che da sempre operano su territorio per il bene comune.

Un regalo per i volontari ma non solo

E’ stata realizzata una rimessa in cemento armato, per rendere così possibile lo spostamento dei mezzi in luogo più sicuro e permettere la trasformazione di altri spazi già esistenti, per un ampliamento necessario all’operato del gruppo. L’inaugurazione ufficiale tenuta nel piazzale dei volontari, è stata presieduta dall’amministrazione comunale al completo, e dai tanti volontari, un regalo da parte del comune che è costato 50 mila euro. Una collaborazione che porterà beneficio all’intera comunità.

Articolo completo sul Chiariweek di venerdì 19 aprile.

TORNA ALLA HOME