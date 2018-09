Durante i tre giorni di festeggiamenti della classe 2.0 qualcuno ha pensato di divertirsi appiccicando alla bandiera un adesivo. Venerdì i ragazzi e l’Amministrazione di Quinzano hanno compiuto un gesto riparatore.

La cerimonia

Ieri alle 18.30 i neo diciottenni quinzanesi si sono raccolti in semicerchio di fronte al monumento dei caduti. Sulle note dell’attenti e del silenzio scandite dalla tromba di Massimo Pietra, hanno innalzato la nuova bandiera, mentre quella segnata dal tempo è stata donata ai ragazzi che si sono impegnati a custodirla. Una cerimonia voluta dal primo cittadino Andrea Soregaroli per far comprendere ai ragazzi la gravità del gesto compiuto in passato e l’importanza e il significato del tricolore del monumento dei caduti.

“Abbiamo pensato di proporre ai neo diciottenni un cambio ed un’alza bandiera formale, che riparasse e valorizzasse al tempo stesso il significato del tricolore. Compresa la gravità del gesto goliardico i ragazzi hanno accettato la proposta” . La classe 2.0 inoltre costituirà un gruppo per redigere un documento formale che fissi per sempre la tradizione e le regole per i festeggiamenti delle generazioni a venire.