A Pompiano i cantonieri non raccoglieranno più i sacchi di chi non fa la differenziata.

Stop alla raccolta per chi non differenzia

«I sacchi che contengono rifiuti non differenziati? Non li raccolgo più». Una presa di posizione dura ma che mira a combattere l’inciviltà, quella di Oliviero Gadeschi di Pompiano, attualmente in servizio come cantoniere comunale, che a ogni raccolta di rifiuti sul territorio si ritrova ad avere a che fare con delle problematiche alquanto… disgustose. E ha deciso di dire «basta». Secco mischiato a scarti e carcasse di animali, cagnotti e tanto altro che non riesce a raccogliere nemmeno la ditta che ha l’incarico di smaltire i rifiuti. Il sindaco Giancarlo Comincini ha optato per un aumento delle sanzioni e per posizionare più telecamere.

