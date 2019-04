Numerose le famiglie presenti alla manifestazione.

A Pasquetta tutti di corsa con l’Avis di Urago

Come sempre è una festa. Anche quest’anno a Urago è andata in scena una nuova edizione di Of e salam ai Morc del camp. Per l’esattezza si tratta del 44esimo trofeo promosso in grande stile dall’Avis. Bambini, ragazzini e adulti si sono presentati ai nastri di partenza questa mattina per una camminata all’insegna dello sport e della condivisione. In programma tre percorsi diversi: quello più lungo è quello di 13 chilometri. A breve ci saranno le premiazioni e poi una giornata di festa.

TORNA ALL’HOMEPAGE