I trattori più “forti” e i conducenti più abili: un mix vincente per la tappa bassaiola del Campionato nazionale di tractor pulling

La gara

La quinta tappa dei Nazionali ha avuto inizio questa mattina e proseguirà per tutta la giornata. Sono quaranta i trattori in gara e che metteranno alla prova la frizioni nella pulling arena, dando prova della propria forza. Cinque le categorie in gara: Farm Stock, Pro Stock, Libero 25, Libero 42 e Truck.