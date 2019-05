Ambrogio Paiardi, candidato sindaco nella lista Civicaveramente ha presentato i sedici candidati che fanno parte della sua squadra

Civicaveramente ha esposto le sue linee guida

Economia, cultura, scuola, educazione, urbanistica, ecologia sono stati i temi trattati questa sera al centro culturale Aldo Moro. I candidati della lista Civicamente si sono presentati al pubblico ed hanno esposto non solo le loro idee, ma anche le motivazioni che li hanno spinti a darsi da fare in prima persona. Mariateresa Bettera, Francesco Anselmi, Annamaria Bordonaro, Roberto Giovanni Colombi, Roberta Bulla, Tullio Falardi, Sara Galli, Nicola Farina, Rita Graniero, Franco Ferrandi, Giada Tomasoni, Luciano Ferrari, Giambattista Passeri, Simone Pedroni, Francesco Sartorio, Carlo Zupelli hanno in comune un forte senso di comunità e desiderio di mettersi a disposizione di Orzinuovi. Nella serata è emerso il forte impegno verso il territorio, verso le persone, nella più assoluta gratuità. “Paolo VI ha detto che la politica è la più alta ed esigente forma di carità – ha spiegato Giuseppe Giuffrì, il conduttore della serata – Le persone che scendono in politica donano il proprio tempo e si mettono a servizio della comunità”. Fiore all’occhiello della squadra una nutrita presenza di giovani che hanno portato energia, idee nuove e tanta voglia di fare. “Devo ringraziare questi ragazzi che hanno deciso di mettersi a disposizione e diventare parte integrante di questa squadra” ha concluso il Paiardi.

