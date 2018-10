Sabato e domenica è partita la raccolta fime a Montirone per il ponte A21, grazie al “Comitato per il ponte”.

Partita la raccolta firme

Dal dire al fare: non ci hanno messo molto i cittadini di Montirone ad agire, dopo l’incontro di mercoledì sera dal titolo “Ridateci il ponte sulla A21!!!”. Il “Comitato per il ponte” ha organizzato infatti una prima raccolta firme a Montirone sabato e domenica e il responso è stato subito molto positivo: quasi 1000 le persone che hanno firmato per questa importante causa. “Prossimamente andremo anche a Bagnolo Mella e Borgosatollo” ha fatto sapere il portavoce del Comitato, Sergio Selvatico.

Leggi anche:

Per il ponte sulla A21 l’onorevole scagiona il Governo

Stasera a Montirone incontro pubblico per il ponte A21

Brutte notizie per la ricostruzione del ponte A21