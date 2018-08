Avrebbe dovuto essere una Commissione Consiliare breve quella che questa sera era organizzata in Municipio a Montichiari ma si è invece trasformata in un ampio dibattito. Al vaglio di Maggioranza e Minoranza l’ammissibilità delle petizioni popolari presentate dai gruppi di Lega, Forza Italia e M5S contro la realizzazione della Casa della Musica nella sede dell’ex biblioteca e il rimaneggiamento di piazza Teatro.

A prendere parola eccezionalmente sono i cittadini

I Consiglieri presenti in aula hanno eccezionalmente deciso di dare parola ai cittadini residenti in via XXV aprile che hanno espresso tutte le loro perplessità e gravi preoccupazioni legate soprattutto alla realizzazione della Casa della Musica in una zona priva di parcheggi e con vincoli tali da prevedere un’insonorizzazione a detta di molti non totalmente adeguata.

La discussione passa ora in Consiglio Comunale

Ritenute ammissibili entrambe le petizioni popolari la discussione passa ora nel prossimo Consiglio Comunale.

Approfondimenti sull’argomento nel prossimo numero di Montichiariweek in edicola venerdì 31 agosto.

Marzia Borzi