L’Asilo dei creativi ha ospitato, ieri sera, una interessante conferenza dedicata a conoscere lo stato di salute del nostro pianeta.

Svegliatevi!

Luca Mercalli, climatologo, è stato il relatore d’eccellenza della conferenza “Aria”, organizzata da Fondazione cogeme onlus. Più di 200 persone hanno ascoltato con attenzione il grave monito che Mercalli da anni ha lanciato in più di duemila conferenze. “E’ troppo tardi, il punto di non ritorno è passato da quarant’anni, adesso il pianeta non può più guarire, ma è importante agire subito per non peggiorare ulteriormente la situazione” ha ribadito il noto climatologo.

L’arte aiuta la sostenibilità ambientale

Dopo la conferenza è stata proiettata la videoperformance “Overshootday” dell’artista Nicola Fornoni. Il tema è quello del depauperamento della natura e di come l’ambiente sia ormai compromesso. Quest’opera è stata selezionata per il Laba (Live art development agency) a Londra nel 2018. Sarà visibile nella sede dell’associazione Asilo dei Creativi, a Meano, nelle date 9,10, 16, 17, 23, 24 marzo, dalle ore 18.00 alle 20.00.

