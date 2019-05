Quattro passi con la Lilt a Leno, per tenersi in forma e adottare uno stile di vita sano.

A Leno quattro passi con la Lilt

Un centinaio di partecipanti si sono in marcia stamattina e di buona lena, partendo da villa Badia per poi riversarsi nelle vie del paese, hanno deciso di promuovere lo sport per la salute per la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori). Si tratta della camminata non competitiva organizzata dalla sezione di Leno per promuovere stili di vita sani, arrivata alla quarta edizione. Alla fine della marcia verranno premiati i gruppi più numerosi.

