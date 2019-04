L’incendio è divampato in un immobile di piazza Zammarchi, a Castrezzato, la stessa dove il martedì si svolge il mercato. I pompieri sono all’opera per la messa in sicurezza della canna fumaria

L’allarme

L’allarme è scattato intorno alle 10.30 quando alcuni passanti hanno notato del denso fumo uscire da una canna fumaria di un immobile della piazza, all’angolo con via Gatti. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che non hanno impiegato molto tempo per spegnere il principio di incendio (grazie anche all’intervento del proprietario di casa), mettendosi poi all’opera per la messa in sicurezza della struttura dal momento che il tetto è in legno. Non si registrano feriti.

