Uno spazio per l’allattamento all’interno della biblioteca comunale. E’ una proposta davvero innovativa per le neomamme quella inaugurata nel polo culturale di via Castello a Erbusco.

Un angolo collocato al piano terra, intimo e riservato, in cui poter allattare i propri piccoli e, all’occorrenza, cambiare il pannolino. Un servizio per le neomamme, ma anche un messaggio d’apertura nei loro confronti, per dire che la biblioteca non è solo un luogo di cultura, ma anche di incontro e confronto.

Un progetto più ampio

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio portato avanti dall’Amministrazione in sinergia con l’associazione Cantori di Corte e la biblioteca, rivolto alle famiglie con figli da zero a tre anni. L’approfondimento su Chiari week, in edicola dal 14 febbraio.

