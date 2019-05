A Chiari è tempo di street food in piazza Zanardelli. L’appuntamento ha preso il via ieri sera e continuerà tutto il weekend.

Street food in piazza Zanardelli

Che il cattivo tempo non provi a rovinare la festa! Per il terzo anno Vitamina C è approdato a Chiari. In collaborazione con le Botteghe, e con il patrocinio del Comune, è infatti tornato lo specialissimo Quadre street Food Festival! Tante le novità rispetto agli anni passati, spazio alle famiglie con seggioloni, fasciatoio e scalda biberon. Inoltre, ogni sera non non mancerà la musica live accompagnata da giochi e animazione per i piccoli. In piazza ci sono i migliori truck food d’Italia con super proposte di cibo, di ogni genere, e 12 tipologie di birre.

