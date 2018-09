A Castrezzato per ricordare don Lorenzo Milani. L’appuntamento è per questa sera nella biblioteca comunale “E. Dickinson” in via Marconi, alle 21.

Dalla parte degli ultimi: Don Milani e la rivoluzione di Barbiana. Cinquant’anni fa moriva don Lorenzo Milani, a 44 anni. Nella sua vita sacerdotale aveva scandalizzato e cercato di cambiare e sovvertire il sistema ecclesiastico, sociale e politico, del suo tempo, non con discorsi dottrinali, ma opponendovi il suo messaggio educativo. Il prete-maestro aveva fatto dell’educazione il suo campo di battaglia pastorale. A riportare in scena, in biblioteca, la vita di don Lorenzo, è Luciano Bertoli, attore protagonista della serata di Castrezzato della rassegna di letture spettacolari e incontri con l’autore del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, “Un libro, per piacere!”. Accompagnato dalla chitarra di Salvatore Leardi, Bertoli presenterà “Dalla parte degli ultimi”, lettura scenica dedicata alla storia e al pensiero di Don Lorenzo Milani, lo straordinario sacerdote che ha dato vita ad un’esperienza educativa più che innovativa, rivoluzionaria.

L’appuntamento di stasera

Luciano Bertoli e Salvatore Leardi saranno a Castrezzato stasera, nella biblioteca comunale “E. Dickinson” in via Marconi, alle 21. L’ingresso è libero e gratuito.