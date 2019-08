A Castrezzato c’è la Cena d’incanto tutta in bianco. L’evento, che ha riunito più di un centinaio di persone, è in corso in piazza Pavoni.

Cena d’incanto

Castrezzato si colora di bianco. E’ in corso in piazza Pavoni la Cena d’incanto organizzata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Aldi. L’evento, rigorosamente in bianco, ha raccolto più di un centinaio di persone di ogni età e dato anche il clima non troppo caldo sta andando davvero alla grande.

Le premiazioni

Dopo i saluti del sindaco, il consigliere Milena Moreni ha decretato i due tavoli vincitori per “allestimento” e “ecologia” e ad entrambi è andato un meraviglioso cestino. La serata continuerà anche con musica e cocktails.

Le fotografie saranno sul ChiariWeek in edicola venerdì prossimo.

TORNA ALLA HOME