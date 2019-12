A Castelcovati con il Natale arriva anche il presepio storico. L’installazione è sempre attesissima ed è vietato non andare a vederla.

Presepio storico

Come ogni anno a Castelcovati Gesù bambino è arrivato ad accoglierlo nel loro presepio storico, il gruppo Gli amici del Presepio.

Quest’anno, il trentunesimo anno, il gruppo storico covatese ha deciso di regalare alla cittadinanza due nuovi personaggi intenti a lavorare ai torchi. Interamente realizzato con materiali di recupero e meccanizzato, il presepio ci Castelcovati regala sempre sorpresa a tutti i suoi visitatori, grandi e piccini.

È possibile visitarlo dal 25 al 6 gennaio e per i giorni della festa patronale. L’orario per i giorni feriali è dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Per i giorni festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19 presso la chiesa di Sant’Alberto.

