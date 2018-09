La Fiera del Casoncello a Barbariga sta riscuotendo un grande successo.

Fiera del casoncello

Sta riscuotendo un grande successo la Fiera del casoncello, giunta quest’anno alla quindicesima edizione. Le prime due serate, quelle di giovedì e venerdì, sono andate a gonfie vele con un grande sold out nella nuova area feste. Proprio il nuovo “Palatenda”, inaugurato martedì sera in occasione della presentazione della Fiera, ha dato una marcia in più per la buona riuscita di questo evento che si concluderà domenica sera.

Sempre in questi giorni, l’associazione Amici della Chiesetta di San Gervasio ha organizzato presso il palazzo Divisione Acqui (ingresso dal parco padre Luigi Andeni) una mostra espositiva dell’artista Giacomo Gandellini. In concomitanza con l’esposizione si terrà l’apertura del muso della civiltà rurale, sabato dalle 15 alle 22 e domenica dalle 10 alle 22. Entrambe le esposizioni sono a ingresso libero.